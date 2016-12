Câmeras de segurança ajudam na prevenção e na resolução de crimes em Caxias

Videomonitoramento 30/12/2016 | 08h35 Atualizada em

As câmeras de segurança instaladas em diversos pontos de Caxias do Sul representam hoje o primeiro passo para a solução de crimes. Além dos 51 equipamentos públicos, controlados por policiais do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), outras dezenas de aparelhos estão instalados em imóveis residenciais e comerciais da cidade. Mesmo sem existir um levantamento específico da polícia sobre o assunto, as imagens captadas pelas câmeras foram utilizadas na investigação de praticamente todos os crimes que aconteceram em 2016.

— É recorrente a solicitação das imagens pela Polícia Civil e pela Justiça. Somente das câmeras que são controladas pela Brigada Militar, ao menos 14 ocorrências tiveram o uso dos registros captados pelo equipamento — conta o capitão Wagner Carvalho, do 12º BPM.

Em muitos crimes foram as gravações das câmeras que auxiliaram na identificação de bandidos, como, por exemplo, no caso do assassinato da papiloscopista Márcia Regina Morais, 38 anos, em abril. A mulher foi sequestrada quando esperava uma amiga em um Fox na Rua Bento Gonçalves. Toda a ação foi gravada por equipamentos instalados próximo ao local. Três homens foram indiciados pela morte de Márcia.

Para Carvalho, mesmo auxiliando bastante na resolução de crimes, as câmeras também têm outra função: inibir o crime.

— É uma tecnologia que nos ajuda muito também na prevenção. Temos claros exemplos de ações criminosas que foram evitadas por terem câmeras instaladas.

Hoje, das 51 câmeras instaladas em áreas de maior fluxo de pessoas e veículos, em Caxias, 46 estão em pleno funcionamento. As outras cinco passam por reparos e logo deve estar operando normalmente. Conforme a prefeitura, nos últimos quatro anos, 13 novas câmeras de segurança pública foram instaladas na cidade e outras 17 foram substituídas por equipamentos digitais.

Para 2017, a expectativa é de que de um sistema inteligente de monitoramento por câmeras de segurança integradas ao banco de dados da BM, da Polícia Civil e do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) sejam adquiridas pela nova administração municipal.

— Já temos equipamentos eficientes, porém, quando se fala em segurança, todo investimento é necessário. Quanto melhor for a tecnologia disponível para a polícia, mais segurança a comunidade terá — afirma o capitão Carvalho.