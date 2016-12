Frei Jaime Bettega 29/12/2016 | 08h29 Atualizada em

Contagem regressiva... 2016 está quase se despedindo... As exigências foram enormes, mas o aprendizado foi igualmente grandioso! Estar vivo é um presentão! Abraçando mais um dia! Vamos lá!



"A única pessoa que estará com você durante toda a vida é você mesmo. Ame-se."



Leia mais

Ciro Fabres: velha canção

Adriana Antunes: os ciclos



A convivência é um dado real e natural. É sempre bom ter com quem compartilhar os dias, os sentimentos, os momentos e até os sofrimentos. Porém, com o passar dos anos é possível deduzir algo que nem sempre é assimilado com facilidade: a pessoa que estará com você, em todos os dias da vida, é você mesmo. Algumas pessoas chegam, ficam um tempo e depois partem. Quando alguém desconhecido torna-se próximo há uma fase de encantamento. Alguns jamais se afastam, outros são passageiros. É importante não esquecer que somente você será a perene companhia de você mesmo.



Amar-se é eternizar essa presença. Não são poucos os que se tornam estranhos para eles mesmos. Há quem não tem amor próprio. Outros sofrem por falta de equilíbrio em relação à autoestima. O ideal é fazer as pazes consigo mesmo e prosseguir a caminhada da vida. Conhecer-se é um exercício sem intervalos. Sempre haverá algo novo a ser descoberto, pontos que necessitam ser unidos, distâncias que precisam ser interligadas. Resgatar o fio da meada é compreender, aos poucos, o mistério da própria existência.



Há um filete de luz que desvenda as sombras que barram o autoconhecimento. O segredo é ser capaz de debruçar-se sobre si mesmo e ampliar os horizontes da existência, aceitando algumas limitações e intensificando o encantamento pelo inigualável dom que cada um carrega no simples e maravilhoso ato de existir. Amar-se é o começo de uma felicidade sem fim.



Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraço!