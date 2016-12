A paróquia Imaculada Conceição há 55 anos

Memória 23/12/2016 | 11h30 Atualizada em

A inauguração da estrutura da igreja Imaculada Conceição, no bairro Rio Branco, completou 55 anos no último dia 8. Conhecida também como Igreja dos Capuchinhos, a paróquia foi criada por Dom José Baréa há 67 anos.



Na época da sua fundação, no final da década de 1940, o bairro Rio Branco ainda dava os primeiros passos e contava com apenas 350 famílias, totalizando aproximadamente 1.750 moradores. Por isso, é natural dizer que a trajetória da comunidade e a história do templo religioso se fundem em uma só.



A igreja, inaugurada em 1961, foi feita a partir de alvenaria, com estrutura total de concreto armado, conforme reportagem do dia dois de dezembro no Pioneiro. Ainda de acordo com a publicação, as melhorias no terreno começaram em outubro de 1954 e a construção da nova igreja iniciou quatro anos depois, no final de 1958. Alguns dados curiosos lembram o material necessário para a construção: 7.280 sacos de cimento, 350 mil tijolos, mais de 70 mil de quilos de cal, entre outros. Já o salão paroquial foi inaugurado em 1966 e o ginásio de esportes em 1995.



O primeiro pároco da comunidade foi Luiz Francisco Marin, conhecido como frei Leão de Ana Rech. Ele esteve à frente paróquia por mais de cinco anos, de oito de dezembro de 1949 a 12 de fevereiro de 1955.



Abaixo, uma ilustração do templo já construído, em 1967.

Foto: Studio Geremia / acervo Arquivo Histórico Municipal João Spadari Adami

História em livros

Em comemoração aos 60 anos – Jubileu de Diamante, da Imaculada Conceição, a paróquia lançou um pequeno livreto, que foi distribuído as mais de 13 mil famílias da comunidade em 2009. O pequeno livro traz, além da história do espaço religioso, mais de 70 orações.



Em novembro deste ano, um novo livro, que lembra os 120 anos de presença dos Capuchinhos no Rio Grande do Sul e os 79 anos em Caxias, também foi lançado pelos capuchinhos. Os textos são assinados pelo frei Celso Bordignon.



Repercussão



A contracapa do jornal Pioneiro do dia 2 de dezembro de 1961 anunciava a inauguração da nova igreja do bairro Rio Branco. O título da matéria já sugeria a importância e a beleza do novo espaço de fé: Nova torre aponta o caminho para o céu. Logo abaixo da foto, um pequeno texto explicava que a construção do espaço religioso havia sido conquistada com a colaboração dos moradores:



"No próximo dia 8, será inaugurada a nova e monumental Igreja Matriz da Imaculada Conceição, construída graças à cooperação da população do bairro Rio Branco."





Pioneiro de 2 de dezembro de 1961 repercutiu a inauguração da nova igreja. Foto: Acervo Centro de Memória da Câmara Municipal de Caxias do Sul / Reprodução

