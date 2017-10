Vítima é baleada durante assalto a revenda de carros em Caxias do Sul

Roubo 12/10/2017 | 15h34 Atualizada em

Uma tentativa de assalto a uma revenda de veículos em Caxias do Sul terminou com o proprietário baleado no início da noite de quarta-feira. César Augusto Bossardi, 58 anos, foi atingido na perna direita e passou por cirurgia no Hospital do Círculo, onde seguia internado na sala de recuperação até a tarde desta quinta-feira.

O crime ocorreu por volta das 19h na Rua Primitiva Zatti, no bairro Mariland. A Brigada Militar (BM) foi acionada e encontrou a vítima baleada na perna direita. Bossardi estava consciente e relatou ter sofrido uma tentativa de assalto, mas não soube dar detalhes do ocorrido. Os criminosos fugiram sem levar nada.

Testemunhas afirmaram ter visto quatro homens fugindo do local do crime em um Ônix prata. Nenhum suspeito foi localizado. O caso será investigado pela Delegacia de Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec).