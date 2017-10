Tumulto é contido no presídio de Bento Gonçalves

Casa prisional 18/10/2017 | 10h45 Atualizada em

A manhã desta quarta-feira começou agitada no Presídio Estadual de Bento Gonçalves, localizado na rua Assis Brasil, área central do município. Por volta das 9h, um grupo de detentos deu início a um tumulto localizado. Dentro da cela, eles chutavam as portas e gritavam, chamando pelo diretor da casa prisional, José Marcio da Rosa Oliveira.



Leia mais:

Veículo roubado é recuperado pela PRF em Bento Gonçalves

Após prisão de casal, Polícia Civil conclui cerco a bando que explodiu agências da Serra

"A segurança é feita de diversas iniciativas, não apenas da BM", ressalta comandante de Caxias

De acordo com a administração do presídio, Oliveira teve que ir até a cela conversar com os detentos, que estariam insatisfeitos com a dinâmica interna da casa.

A diretoria não comentou quais foram as medidas que provocaram a ação dos presos, mas garantiu que a situação já está controlada no local.