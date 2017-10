Testemunha diz que homem nu visto no Centro de Caxias estava em surto

Inusitado 10/10/2017 | 20h08 Atualizada em

Um homem nu foi avistado deitado no chão da calçada da rua Pinheiro Machado, próximo à estação do Ópera, no Centro de Caxias do Sul, no início da tarde desta terça-feira. Neusa Grisson, gerente de um loja, testemunhou o momento e suspeitou que ele estivesse em surto. Preocupada, ela acionou a Brigada Militar e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Leia mais

Visate é novamente multada pela prefeitura de Caxias por falhas no atendimento

Definidas as comissões social e comunitária da 32ª Festa da Uva

Festa em comemoração ao Dia da Criança ocorre no Parque dos Macaquinhos, em Caxias

—Ele não estava passando bem. Fiquei com pena. A gente o conhece, está sempre por aí e mora numa pensão aqui perto. O pessoal até fazia brincadeira com ele e tirava foto. Achei triste a situação— lamentou Neusa.

O homem ficou deitado na calçada com as calças arriadas em torno de 5 minutos. Ele foi removido pela Samu, mas ainda não se sabe para onde foi encaminhado após atendimento.