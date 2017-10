Tentativa de furto termina em morte de assaltante no interior de Caxias

Violência 24/10/2017 | 07h29 Atualizada em

Uma tentativa de furto a uma residência terminou na morte de Gelson Campanholo, 35 anos, na noite desta segunda-feira na localidade de Rincão das Flores, no interior de Caxias do Sul.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Polícia Civil, a vítima e um segundo homem, identificado como Alfredo Maciel Langner, 23, invadiram uma propriedade por volta das 19h30min utilizando pés de cabra e um tesourão para violar os cadeados do acesso à casa. A dupla furtava objetos do local quando acabou surpreendida e rendida pelo dono da propriedade, o caseiro e outro homem.

Ao serem levados para próximo de um furgão no exterior da residência, Campanholo teria tentado fugir para supostamente buscar uma arma quando foi atingido por tiros pelo caseiro da propriedade. Campanholo morreu no local. Já Alfredo Maciel Langner foi preso, indiciado por furto qualificado. A polícia também apreendeu um veículo Celta utilizado pelos assaltantes, dois pés de cabra, um tesourão e um machadinho.

O proprietário da residência assegurou à polícia que irá apresentar nos próximos dias o autor dos disparos, o caseiro, que acabou deixando o local da ocorrência levando consigo a arma utilizada no fato.