Suspeito de esquartejamento ainda não foi ouvido

Ainda não está marcada uma data para o depoimento do homem apontado como autor do esquartejamento de Ana Paula Taffarel, 28 anos. O corpo da vítima foi encontrado na barragem da Maestra na manhã de 6 de setembro. Alessandro Barbosa, 31 anos, foi preso por tráfico de drogas em Lages (SC), na tarde de 10 de outubro. Ainda não há definição se ele permanecerá recolhido em Santa Catarina ou será transferido para Caxias do Sul.



O delegado Guilherme Gerhardt, que responde interinamente pela Delegacia de Homicídios, garante que Barbosa será ouvido assim que a oportunidade surgir. A preferência é que o investigado seja ouvido na Serra. Outras possibilidades são o envio de agentes para Lages ou que depoimento possa ser colhido pelos policiais catarinenses.

— Aguardamos porque é possível que ele peça transferência para Caxias do Sul. Contudo, (o depoimento) não deverá alterar o inquérito. Há provas contundentes (contra Barbosa) que foram apresentadas na representação pela prisão preventiva — afirma o delegado Gerhardt.