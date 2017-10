Suposta briga entre moradores de rua deixa um morto em Caxias do Sul

Investigação 27/10/2017 | 08h21 Atualizada em

Um morador de rua, que ainda não teve a identidade confirmada, foi esfaqueado, por volta das 21h de quinta-feira, durante uma suposta briga nas proximidades da Praça Dante Alighieri, em Caxias do Sul. O agressor também seria morador de rua, mas até o momento ele não foi localizado. A vítima, que portava apenas um título de eleitor no bolso, morreu logo após ser encaminhada ao Hospital Pompéia.

De acordo com a ocorrência policial, o morador foi atingido com um golpe na região do tórax e foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Não houve testemunhas do crime. O Departamento de Perícias do Interior (DPI) trabalha na confirmação da identidade da vítima. Conforme o documento encontrado junto às roupas, o morador de rua completaria 49 anos no próximo sábado e seria natural de Tenente Portela.