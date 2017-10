Prisões em Veranópolis deixam polícia mais perto de desmantelar quadrilha de assaltantes de banco no RS

Operação 01/10/2017 | 17h11 Atualizada em

Uma ação conjunta da Polícia Civil e da Brigada Militar em Veranópolis resultou na prisão de duas pessoas que estariam ligadas a uma quadrilha de assaltantes a banco que atua em todo o Estado e na apreensão de munições e explosivos. A operação foi realizada por volta das 18h de sábado, em uma chácara na localidade de Barros Cassal, no interior do município, próximo ao Rio das Antas.

Conforme o comandante da Brigada Militar de Veranópolis, capitão Rogério Schuh dos Santos, uma investigação chefiada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil revelou que a chácara seria utilizada como ponto de operações da quadrilha, que planejava realizar um ataque a banco na área do município.

— A quadrilha estava articulada e ia efetuar algum roubo. Esse ataque acabou sendo frustrado — declara.

No momento em que a polícia se aproximava da chácara, três homens, que acredita-se serem integrantes da quadrilha, fugiram. Foram presos a proprietária do local, uma mulher de 29 anos, moradora de Bento Gonçalves, e o pai dela. A polícia acredita que ela seja namorada de um dos integrantes da quadrilha.

Também foram encontradas munições de fuzil, uma pistola 9 mm, explosivos e detonadores e dois veículos. Um deles, um Renaut Duster, é clonado e foi utilizado no roubo a um posto de atendimento no município de Tabaí, na região de Lajeado, de acordo com a BM.

A quadrilha é suspeita de diversos assaltos a bancos na área de Lajeado e Santa Cruz do Sul.

Os três homens que fugiram se embrenharam na mata e renderam três ocupantes de um veículo que faziam uma trilha turística na região. Segundo o comandante da BM, eles obrigaram o condutor a dirigir até Teutônia, há cerca de 100 quilômetros de Veranópolis.

— Permanecemos até a meia-noite na área, até que soubemos que eles tinham escapado para Teutônia. Foi uma operação complicada, devido ao local, que é muito extenso e de acesso muito difícil — explica.

Foram mobilizados cerca de 35 policiais militares da região para a ação policial, além de aproximadamente 10 agentes da Polícia Civil de Porto Alegre.

Além de frustrar a ação dos assaltantes, a operação permitiu à polícia fechar o cerco na quadrilha, que suspeita-se tenha entre oito e 10 integrantes.

— Na terça-feira (26) um dos integrantes já havia sido preso em Lajeado, depois também foi localizado um carro usado por eles em Guaporé, agora já estão praticamente todos identificados — aponta o capitão.

O delegado Joel Wagner, titular da Delegacia de Roubos do Deic, foi procurado pelo Pioneiro, mas não quis comentar sobre a investigação em andamento.