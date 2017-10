Preso terceiro suspeito de envolvimento em latrocínio em Caxias do Sul

Violência 03/10/2017 | 12h46 Atualizada em

Na manhã desta terça-feira, a Delegacia Especializada de Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec) prendeu o terceiro suspeito de ter envolvimento no latrocínio que vitimou Luiz Carlos Rovaris, de 68 anos, no mês passado, em Caxias do Sul. O mandado de prisão preventiva de F. S. L, de 25 anos, foi expedido pela 4ª Vara Criminal de Caxias. Autoridades esclarecem que ele será encaminhado ao presídio e ficará à disposição da Justiça.

A Defrec deve continuar com as buscas ao quarto indivíduo envolvido no latrocínio, um adolescente de 16 anos.

Na tarde em que ocorreu o crime, conforme informações da polícia, Rovaris foi rendido na entrada da garagem de casa, na Rua Machado de Assis, e teve sua residência invadida por quatro indivíduos, os quais lhe roubaram pertences, como televisão e uma espingarda de pressão, e, na sequência, fizeram com que ele os conduzisse em seu carro, um Mercedes-Benz Classe A , até uma vila.

No caminho, a vítima teria se jogado do veículo em movimento. O carro bateu em um poste de iluminação pública e os assaltantes saíram do veículo — dois deles, Giovani Saboleski Maciel, 21 anos, e Ricardo Luiz da Silva Souza, 26 anos, ficaram feridos durante a colisão e foram presos pela Brigada Militar.

O corpo de Luiz Carlos Rovaris foi sepultado no Cemitério da Sociedade dos Santos Anjos, em Caxias.