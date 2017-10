Prefeitura de Caxias vai comprar 50 pistolas para guardas municipais

Segurança 28/10/2017 | 10h38 Atualizada em

A Secretaria de Segurança Pública de Caxias do Sul vai comprar armas para guardas municipais. A previsão é fazer duas licitações. A primeira, que prevê a compra de 50 pistolas .380, recebe propostas no próximo dia 9. O investimento previsto é de cerca de R$ 200 mil. Caxias tem 132 guardas aptos a utilizar armas, mas dispõe de apenas 29 revólveres. No ano que vem, a prefeitura projeta fazer a compra de mais cerca de 50 armas, disponibilizando uma para cada guarda com a liberação para uso.

Leia mais

BM evita possível roubo de carga de cigarros em Caxias do Sul

Homens são baleados na frente de casa noturna, em Caxias do Sul

Conforme o secretário José Francisco Mallmann, a distribuição vai favorecer a conservação e a durabilidade das armas, já que cada guarda ficará responsável pela manutenção da que receber. Com o armamento, a prefeitura também reforça a política de garantir a atuação da Guarda como polícia.

A Guarda Municipal tem 180 servidores. Eles passam por exames a cada dois anos para determinar a aptidão para o uso das armas.