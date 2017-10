Polícia prende terceiro envolvido em latrocínio de idoso em Caxias do Sul

Investigação 03/10/2017 | 12h46 Atualizada em

A Polícia Civil de Caxias do Sul prendeu, na manhã desta terça-feira, o terceiro envolvido no assalto que vitimou Luiz Carlos Rovaris, de 68 anos. O idoso morreu ao pular do carro em que era refém de quatro assaltantes. O investigado tem 25 anos e teve a prisão preventiva decretada ela 4ª Vara Criminal, no entanto sua identidade não foi divulgada.

Leia mais:

Bando é preso após roubo a mercado no bairro Charqueadas, em Caxias do Sul

Dupla é indiciada por assalto no interior de Caxias do Sul

Instituto Geral de Perícias recebe nova viatura para ocorrências na Serra

A Delegacia Especializada de Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec) prossegue as investigações em busca do quarto envolvido no latrocínio, que seria um adolescente de 16 anos. Os dois primeiros envolvidos no latrocínio foram presos em flagrante no dia 26 de agosto, momentos após o crime.

Relembre o crime

Na tarde do crime, conforme informações da polícia, Rovaris foi rendido na entrada da garagem de casa, na Rua Machado de Assis, e teve sua residência invadida por quatro indivíduos, os quais lhe roubaram pertences, como televisão e uma espingarda de pressão, e, na sequência, fizeram com que ele os conduzisse em seu carro, um Mercedes-Benz Classe A , até uma vila.

No caminho, a vítima teria se jogado do veículo em movimento. O carro bateu em um poste de iluminação pública e os assaltantes saíram do veículo — dois deles, Giovani Saboleski Maciel, 21 anos, e Ricardo Luiz da Silva Souza, 26 anos, ficaram feridos durante a colisão e foram presos pela Brigada Militar.

O corpo de Luiz Carlos Rovaris foi sepultado no Cemitério da Sociedade dos Santos Anjos, em Caxias.