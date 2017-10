Polícia identifica estabelecimento de fachada para clonagem de veículos em Caxias

Receptação 24/10/2017 | 09h34 Atualizada em

A Brigada Militar identificou na tarde desta segunda-feira um pavilhão onde seriam desenvolvidas clonagens de placas de veículos em Caxias do Sul. O prédio localizado na Rua José Mendes, no bairro Monte Carmelo, também era usado como reciclagem, chapeação e oficina.

Ao chegarem no local, policiais encontraram diversas placas espalhadas no estabelecimento e a existência de um rádio comunicador na frequência da Brigada Militar. Ao ser quesitionado, um homem identificado como Rafael Borges Velho, 19 anos, afirmou ser o proprietário do pavilhão e admitiu que alugava o espaço para supostamente outras pessoas realizarem a clonagem de veículos.

Ao revistarem as instalações, os policiais também encontraram 53 gramas de maconha escondidas em um guarda-roupa, um balde contendo miguelitos artesanais e documentos de veículos em ocorrência de roubo. Borges foi preso em flagrante por receptação e posse de entorpecentes.