Polícia Civil prende investigado por assassinato em Vacaria

Violência 25/10/2017 | 17h54 Atualizada em

A Polícia Civil de Vacaria prendeu o principal suspeito do assassinato de Luciano Oliveira, 35 anos, no dia 8 de outubro. Heitor Luis Rosa da Silva, 18 anos, conhecido como Guiga, foi capturado no bairro Municipal na tarde desta quarta-feira.

Leia mais

Polícia Civil identifica confronto entre grupos rivais que está aterrorizando bairro de Vacaria

Dupla é presa com três espingardas no interior de Caxias do Sul

Loja de telefonia é alvo de criminosos em Vacaria

O crime ocorreu em frente ao salão comunitário do bairro Municipal, na Rua Fernando de Noronha, por volta das 18h. Segundo as investigações, Silva encontrou a vítima em frente a reunião dançante que acontecia no local e, de surpresa, puxou de um revólver e desferiu vários tiros contra Oliveira.

A motivação do assassinato são as desavenças existentes entre dois grupos rivais do bairro Municipal e que já resultou em diversas ocorrências. A rivalidade iniciou com o homicídio de Fidelcino Reis Soares, em 14 de janeiro deste ano. Deste então, foram registrados diversos outros tiroteios motivados por vingança.

Silva foi encaminhado ao presídio de Vacaria e irá responder a inquérito policial por homicídio qualificado.