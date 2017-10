Polícia Civil investiga possível estupro em lanchonete do Centro de Caxias do Sul

Violência sexual 24/10/2017 | 09h19 Atualizada em

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o possível estupro de uma funcionária de uma lanchonete em Caxias do Sul. A vítima tem 24 anos e relatou que foi atacada pelo seu supervisor no depósito do estabelecimento.

O caso foi registrado na segunda-feira, mas os assédios teriam começado em agosto, quando a mulher foi contratada. No início, o supervisor se mostrava atencioso demais com a funcionária e passava a mão nos braços da vítima. A mulher, no entanto, pensava que o acusado fosse homossexual.

De acordo com o relato da vítima, os assédios pioraram quando a mulher aceitou carona do supervisor. No carro, o homem escorregava a mão para as pernas da vítima e dizia que ela era sua funcionária preferida. O acusado começou a convidar a moça para sair, mas ela sempre recusou educadamente. O homem começou a utilizar seu cargo para pressionar a vítima.

O ataque ocorreu no depósito da lanchonete. A funcionária estava trabalhando quando o supervisor chegou pelas suas costas e a agarrou. O homem puxou a vítima pelos cabelos e usou sua força para obrigar a vítima a lhe fazer sexo oral. A vítima teve dificuldades para se livrar da situação e, desde então, as atitudes do supervisor só pioraram.

A mulher procurou a direção da lanchonete, no entanto, o responsável afirmou que só iria tomar providências após a vítima registrar um boletim de ocorrência, o que foi feito na tarde da segunda-feira. O inquérito foi instaurado como estupro consumado e a vítima orientada a realizar exames no Hospital Geral. O acusado deverá ser procurado nos próximos dias. O crime de estupro tem pena prevista de seis a dez anos de reclusão.