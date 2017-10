Polícia busca testemunhas de duplo homicídio

Investigação 19/10/2017 | 16h45

A Polícia Civil de Caxias do Sul procura testemunhas do assassinato de dois irmãos no bairro Belo Horizonte, crime ocorrido na noite da sexta-feira passada. Além da motivação, uma das dúvidas que precisa ser esclarecida é qual foi o veículo utilizado pelos assassinatos. A tese inicial é de que o crime tenha relação com a disputa pelo tráfico de drogas. De acordo com a Brigada Militar (BM), a casa em que Marlon Kowaleski Santos, 16 anos, e Maurilio Kowaleski Santos, 18, foram mortos era um conhecido ponto de consumo e venda de drogas na Rua dos Agricultores.



Leia mais:

Corpos de irmãos executados dentro de casa são enterrados em Caxias do Sul

Morre segundo jovem baleado em execução no bairro Belo Horizonte, em Caxias

Após 13 anos, idoso é condenado por assassinato em briga de bar em Caxias do Sul

A investigação está em fase inicial e a Delegacia de Homicídios procura por imagens de câmeras que possam ter captado a movimentação dos criminosos naquela noite. As primeiras informações apontam para cinco homens envolvidos. Após os irmãos terem sido baleados, os assassinos tentaram incendiar a moradia, mas o fogo foi controlado.

Os moradores do bairro acreditam que o ataque foi ordem de uma facção para extinguir o ponto de venda na comunidade. A Polícia Civil ainda não esclareceu o que os irmãos faziam na moradia. Os jovens não possuíam antecedentes criminais relevantes e, segundo a família, residiam no bairro Rio Branco.