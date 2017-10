Novos PMs de Caxias do Sul fazem doação coletiva de sangue

Boa ação 13/10/2017 | 15h34 Atualizada em

Para marcar seus primeiros 60 dias em Caxias do Sul, os novos soldados da Brigada Militar realizaram uma doação coletiva de sangue. Os 40 policiais militares foram divididos em dois pelotões, conforme seus turnos de trabalho. A primeira turma foi até o Hemocentro Regional na quarta-feira. A segunda doou nesta sexta-feira, após o expediente no turno da manhã.

A iniciativa teve por objetivo demonstrar o comprometimento e solidariedade destes novos policiais militares com sua comunidade.

— Sabemos que é uma missão muito importante. Todos fomos voluntários na intenção de ajudar o Hemocentro, que é regional. É uma forma de agradecer a recepção que tivemos da população. Por mais que sejamos de outras regiões, estamos nos sentido em casa — afirma o soldado Guilherme Greco, que é natural de Uruguaiana.

Em sua chegada, em julho, os novos brigadianos receberam a missão de realizar o policiamento a pé na área central da cidade e reduzir a sensação de insegurança. A iniciativa foi exaltada pela população, que há muito tempo não via tantos policiais nas ruas. O comando do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) garante que a estratégia permanecerá, pelo menos, até o final do ano.