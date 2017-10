Mulher tem 50% do corpo queimado e autor do crime se enforca na delegacia, em Vacaria

Tentativa de feminicídio 01/10/2017 | 11h20 Atualizada em

Um homem foi preso após tentativa de feminicídio por volta das 4h deste domingo (1°), na cidade de Vacaria. Conforme informações da Polícia Civil, João Carlos Marques, 30 anos, estava em uma pensão com Ester dos Santos Oliveira, 31, quando, após uma discussão, tentou matar a vítima com uma facada no pescoço e incendiou o quarto que ocupavam.

O Corpo de Bombeiros controlou o incêndio e resgatou Ester, que está internada no Hospital Nossa Senhora da Oliveira, com 50% do corpo queimado.

De acordo com o delegado plantonista Flademir Paulino de Andrade, Marques também foi atingido pelas chamas e tentou buscar socorro no mesmo hospital, onde foi preso em flagrante por tentativa de homicídio qualificado pela Brigada Militar.

Marques já tinha antecedente criminal por feminicídio. Em abril 2016, ele foi preso por matar a ex-namorada a pedradas, mas em agosto deste ano teve a prisão preventiva revogada e aguardava o processo e liberdade.

Conforme o delegado, Ester teria descoberto o envolvimento de Marques na morte da ex-companheira, o que motivou a discussão entre os dois. A vítima relatou à polícia que conheceu o autor do crime pela internet há cerca de um mês.

Marques foi encaminhado para a delegacia e se suicidou na cela onde foi colocado. Ele utilizou as ataduras que havia recebido nos hospital para tratar das queimaduras para se enforcar.

— Ele estava aguardando na cela para se interrogado. Fazemos tudo para evitar que isso ocorra, mas ele usou as próprias bandagens. Ele estava bem alterado, possivelmente por já ter passado por isso antes — relata o delegado.

O Instituto Geral de Perícias (IGP) de Caxias do Sul se deslocou para Vacaria e um inquérito policial será aberto para investigar o caso.