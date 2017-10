Mulher é sequestrada no trabalho, em Bento Gonçalves

Rapto 26/10/2017 | 16h42 Atualizada em

Uma mulher de 29 anos foi vítima de um sequestro na manhã desta quinta-feira, em Bento Gonçalves. Ela estava na empresa de seu pai, localizada no bairro Cidade Alta, quando dois homens a levaram de dentro do estabelecimento até um veículo. O fato ocorreu por volta das 8h30min e, em seguida, a família comunicou a ação à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) do município. A mulher foi resgatada sem ferimentos próximo à ponte Ernesto Dornelles, nas imediações do Rio das Antas, em Veranópolis, no início da tarde.

Leia mais

Polícia Civil identifica confronto entre grupos rivais que está aterrorizando bairro de Vacaria

Dupla é presa com três espingardas no interior de Caxias do Sul

Loja de telefonia é alvo de criminosos em Vacaria

Segundo registro da ocorrência policial, os criminosos mantiveram a vítima em um veículo Saveiro, de cor branca, durante todo o percurso. A dupla entrou em contato com a família da mulher, ainda pela manhã, pedindo cerca de R$ 300 mil como pagamento pelo resgate da refém.

A Polícia Civil acompanhou o caso e, segundo o delegado Arthur Reguse, da DPPA, não foi necessário pagar a quantia para o resgate.

–Nós tomamos conhecimento da situação e monitoramos o caso. Hoje à tarde, a vítima foi liberada pelos sequestradores. Ela não sofreu nenhum ferimento, estava ilesa. No local, também foi localizado o veículo abandonado—diz Reguse.

Após o resgate, a vítima foi encaminhada à delegacia para colher depoimento. De acordo com o delegado, as investigações estão em seguimento a fim de identificar os suspeitos e as motivações para a ação criminosa. Pela forma que se deu o sequestro, a suspeita da polícia é que a dupla tenha conhecimento da rotina da vítima e da empresa na qual ela trabalha.