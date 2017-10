Mulher é julgada pelo assassinato do marido em Caxias do Sul

Justiça 09/10/2017 | 13h46 Atualizada em

Sentam no bancos dos réus do Salão do Júri de Caxias do Sul três pessoas acusadas da morte de Oziel Quadros de Melo, 32 anos. Uma das acusadas é a viúva da vítima. Melo foi encontrado morto com um tiro na cabeça na cama dele no início da manhã de 13 de março de 2015. Ele morava no bairro Serrano.

Quando os policiais chegaram na casa, parecia um suicídio, porém, a arma não foi encontrada. Na época, a esposa havia relatado à polícia que estava dormindo em outro quarto quando ouviu um tiro. Ela relatou ter ido até o cômodo onde estava o marido e o encontrado sem vida. Quando saiu para pedir ajuda, encontrou o portão principal da casa aberto. Uma gaveta estava revirada, mas nada foi levado da residência.

Respondem pelo crime a víúva, Claudiana Barbacovi, o homem apontado como amante dela, Leandro dos Santos Pereira, e Enor Ferreira de Souza Filho. Conforme a sentença de pronúncia, Claudiana e Pereira entraram em contato com Souza para que ele contratasse alguém para matar Melo. Essa pessoa nunca foi identificada.

O julgamento começou por volta das 9h30min e há possibilidade de não terminar nesta segunda-feira (9) porque há 13 testemunhas para serem ouvidas. Os três réus negam a participação.