Motorista embriagado é preso em Nova Petrópolis

Um rapaz de 20 anos foi preso em flagrante por dirigir embriagado em Nova Petrópolis por volta das 7h30min deste domingo. A prisão foi realizada após uma denúncia via 190. O condutor havia estacionado o carro no pátio de uma moradia Rua Três Marias, no Bairro Bavária.

A moradora estranhou o carro parado e acionou a BM. O rapaz estava no interior do veículo e os policiais verificaram que ele estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) bloqueada.

O teste do etilômetro acusou 0, 47 miligrama de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. Ele foi preso em flagrante e conduzido à delegacia. O veículo foi recolhido.