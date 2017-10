Morre segundo jovem baleado em execução no bairro Belo Horizonte, em Caxias

Duplo homicídio 14/10/2017 | 10h32 Atualizada em

Dois jovens irmãos são as mais recentes vítimas da violência na Zona Norte de Caxias do Sul. Marlon Kowaleski Santos, 16 anos, e Maurilio Kowaleski Santos, 18, foram executados no interior de uma residência na Rua dos Agricultores, no bairro Belo Horizonte, por volta das 20h30min desta sexta-feira.

Testemunhas relataram à polícia que cinco homens teriam descido de um veículo e invadido a moradia para cometer o duplo homicídio.

O menor foi atingido com cinco disparos e encaminhado à UPA Zona Norte, porém, não resistiu e teve o óbito confirmado cerca de uma hora após a internação. O irmão dele, Maurilio Kowaleski Santos, também chegou a ser socorrido e, posteriormente, encaminhado ao Hospital Pompéia, onde passou por procedimento cirúrgico, mas também não suportou os ferimentos resultantes de oito perfurações e morreu durante a madrugada.

A residência onde ocorreu a ação criminosa seria um conhecido ponto de tráfico da região. Com as duas mortes, Caxias soma 89 homicídios no ano.