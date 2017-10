Moradores de Galópolis em Caxias se mobilizam para instalar câmeras de monitoramento nos acessos ao bairro

Insegurança 18/10/2017 | 13h18 Atualizada em

Moradores do bairro Galópolis, em Caxias do Sul, participaram de uma audiência pública nesta semana para definir medidas com o objetivo de reduzir a criminalidade no local. Conforme a presidente do bairro, Maria Patrício Pinto, a principal demanda é o policiamento com viaturas. No momento, o bairro divide uma viatura e um policial com o distrito caxiense de Vila Cristina, que faz ronda durante o dia e à noite nas duas comunidades. As informações são da Gaúcha Serra.

Maria também defende a instalação de câmeras de segurança nas principais saídas do bairro, já que Galópolis é rota de fuga para criminosos por ter fácil acesso a outros municípios e rodovias importantes. A presidente destaca que os moradores se dispõem a ajudar nos custos da instalação dos equipamentos para agilizar o processo. Com isso, a polícia ficaria responsável pelo monitoramento das imagens.

Conforme a presidente, por enquanto, 20% dos moradores de Galópolis estão engajados para buscar essas medidas de segurança, de um total de 2.500 moradores. Mesmo assim, ela considera o número expressivo.

A próxima audiência pública na Câmara de Vereadores para tratar sobre medidas de segurança no bairro deve ser realizada apenas no próximo ano. Caso as reivindicações dos moradores não sejam atendidas, a presidente diz que irão entrar em contato com deputados federais para tentar acelerar o processo.