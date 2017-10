Mãe de autora de assassinato é presa por tráfico de drogas em Caxias do Sul

Polícia Civil 04/10/2017 | 18h15 Atualizada em

Marcia Berenice de Lima, 45 anos, foi presa no bairro Diamantino Foto: Polícia Civil / Divulgação

A Delegacia de Homicídios de Caxias do Sul prendeu a mãe da jovem indiciada pelo assassinato de Diego Martini em julho. Durante as investigações, os agentes descobriram que a mãe da ex-companheira de Martini era uma traficante. Na tarde desta quarta-feira, Marcia Berenice de Lima, 45 anos, foi presa em flagrante quando fracionava um tijolo de crack.

A prisão ocorreu às 16h na Rua Ângelo Panozzo, no bairro Diamantino, durante mandado de busca e apreensão. Foram contabilizadas 107 pedras de crack prontas para venda e um quantia em dinheiro (não divulgada) em notas de pequeno valor. Marcia possui antecedentes por tráfico de drogas e ameaças.

Diego Martini foi foi encontrado morto no dia 22 de julho dentro de um Citroen, no bairro Diamantino. Ele foi executados com tiros na cabeça. Durante a investigação policial, Andressa Edinara de Lima procurou a Delegacia de Homicídios, confessou a autoria e alegou legítima defesa, mas acabou sendo indiciada por existirem elementos em sentido contrário. Andressa responde ao processo em liberdade.

Foram contabilizadas 107 pedras de crack prontas para venda Foto: Polícia Civil / Divulgação