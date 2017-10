Jovem com tornozeleira eletrônica é preso por dirigir embriagado em Vacaria 

Prisão 20/10/2017 | 07h22 Atualizada em

Um jovem de 22 anos foi preso por dirigir embriagado na noite de quinta-feira, em Vacaria. A abordagem ocorreu por volta das 23h30min, no Km 121, da BR-285. Ele usava uma tornozeleira eletrônica e não estava autorizado a circular em via pública após as 22h, segundo a Polícia Rodoviária Federal. O motorista conduzia um Gol, com placas de Vacaria.

Além disso, o rapaz estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cassada, e o teste do bafômetro acusou 0,78 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões (mg/l)

Ele foi detido e encaminhado à delegacia.