Irmãos teriam sido mortos em ação de nova facção, em Caxias

Dois irmãos foram executados em uma casa no bairro Belo Horizonte, em Caxias do Sul, na noite de sexta-feira. O imóvel onde ocorreu o duplo assassinato era conhecido pelo entra e sai de pessoas ao anoitecer - uma característica de pontos utilizados para consumo de drogas. As vítimas não possuíam antecedentes criminais relevantes e, segundo a família, não eram usuários de drogas. Supostamente, Marlon Kowaleski Santos, 16 anos, e Maurilio Kowaleski Santos, 18, estariam no lugar errado.

O duplo homicídio ocorreu na Rua dos Agricultores, por volta das 20h30min. Testemunhas relataram à polícia que cinco homens desceram de um veículo e invadiram a moradia. Foram ouvidos diversos disparos de arma e, após, vizinhos viram chamas no local. O ataque, aparentemente, foi promovido por um grupo rival. Os criminosos teriam ateado fogo na casa para destruir o ponto de tráfico, porém o incêndio foi controlado.

Atingido por cinco tiros, Marlon foi levado com vida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Norte, onde morreu cerca de uma hora depois. Maurilio, alvejado por oito disparos, passou por cirurgia no Hospital Pompéiaa, mas morreu durante a madrugada de sábado.

Além do relato da vizinhança, a residência em que o duplo homicídio ocorreu também era conhecido da Brigada Militar (BM) como um ponto de tráfico de drogas, segundo consta em ocorrência. O modo de ação dos assassinos lembra outros dois crimes deste ano: um ataque a uma cracolândia do bairro Jardelino Ramos, em agosto, e a chacina ocorrida no Pioneiro, em junho. No primeiro, os criminosos renderam os usuários de drogas e carregavam um galão de gasolina, mas desistiram do ataque devido ao número de testemunhas. Alguns disparos foram realizados apenas para assustar.

O caso do Pioneiro, contudo, foi um dos mais brutais da história recente de Caxias. Um homem, uma mulher e um casal de adolescentes foram executados e tiveram os corpos incinerados numa casa que servia de ponto de drogas na Rua João D'Andréa. Ambos os crimes seguem em investigação pela Polícia Civil, que busca identificar as facções rivais que estariam em guerra pelo domínio do tráfico na cidade.