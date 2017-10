Investigado por esquartejamento de mulher em Caxias do Sul é preso pela PM de Santa Catarina

Captura 13/10/2017 | 18h43 Atualizada em

Procurado pelo esquartejamento de Ana Paula Taffarel em Caxias do Sul, Alessandro Barbosa, 31 anos, foi preso por tráfico de drogas em Lages (SC) na tarde desta sexta-feira. Ele foi abordado pela Polícia Militar daquele Estado quando chegava em uma residência do bairro Vila Maria, por volta das 16h. Foram apreendidas 20 pedras de crack e uma motocicleta roubada no Rio Grande do Sul com o foragido.

— Tínhamos as informações repassadas pela Polícia Civil gaúcha e estávamos monitorando. Acreditamos que o procurado estava morando no mato e esporadicamente visitava a casa dos pais. Hoje ele foi visualizado em uma motocicleta e conseguimos efetuar a prisão — relata o sargento Diogo, da Polícia Militar de Santa Catarina.

Barbosa era procurado desde 29 de setembro, quando agentes da Delegacia de Homicídios de Caxias do Sul tentaram sua captura em Lages. Como foi preso em flagrante por tráfico na cidade catarinense, ainda não há certeza se o investigado será transferido para o Rio Grande do Sul.

Relembre o crime

O homicídio foi descoberto em na manhã de 6 de setembro, quando um funcionário da Vigilância Ambiental do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) encontrou pedaços do corpo de uma mulher dentro de sacos plásticos às margens da Barragem da Maestra. Natural de Horizontina, Ana Paula Taffarel foi identificada por meio de perícia papiloscópica — que compara digitais — realizada em Porto Alegre.

De acordo com a investigação da Polícia Civil, a motivação do crime foi uma prisão ocorrida em 18 de junho. Na ocasião, a Brigada Militar (BM) foi acionada por Ana Paula para atender um caso de violência doméstica na Rua João Alexandre Souza. Durante o atendimento, os policiais descobriram que a residência do casal era um ponto de tráfico e Barbosa foi preso em flagrante. Na ocasião, foram apreendidas 22 porções de maconha (pesando 88 gramas) e 24 pedras de crack (4,5 gramas), além de diversos objetos sem procedência e três motocicletas.

De acordo com o delegado Rodrigo Kegler Duarte, após ser solto por meio de um habeas corpus, Barbosa voltou a casa da vítima e matou Ana Paula com dois tiros na cabeça. Na sequência, utilizou facas, um machado e um facão para esquartejar a namorada.

Após arremessar o corpo na represa, Barbosa retornou para a casa da vítima, retirou todos seus pertences pessoais e colocou fogo na residência. O acusado fugiu para Santa Catarina na cidade em que seus pais moram.