Instituto Geral de Perícias recebe nova viatura para ocorrências na Serra

O utilitário carrega quatro bandejas com cadáveres e possui três holofotes para facilitar atendimentos Foto: Felipe Nyland / Agencia RBS

O Instituto Geral de Perícias (IGP) ganhou um importante reforço na Serra nesta segunda-feira. Uma solenidade na Agrale, em Caxias do Sul, marcou a entrega de uma viatura Agrale Marruá AM200 G2. O veículo facilitará os atendimentos de acidentes de trânsito e a remoção de cadáveres. O modelo escolhido, projetado para trabalhos pesados em áreas de difícil acesso, é pioneiro para o Rio Grande do Sul.

O investimento de R$ 270 mil foi conquistado junto a Vara de Execuções Criminais (VEC) após aprovação de projeto junto ao Ministério Público (MP). O veículo foi desenvolvido em parceria com a Agrale e é baseado no modelo utilizado no Espírito Santo.

— A principal característica é chegar em locais que veículos normais não chegam, como nas margens do Rio das Antes ou localidades do interior, como Criúva e Juá — aponta Airton Kramer, da 2ª Coordenadoria Regional de Perícias (2ª CRP).

Além de Caxias do Sul, a Marrua atenderá outros 12 municípios da região. No entanto, o veículo ainda necessita de documentação junto ao Departamento Estadual de Trânsito (Detran). A expectativa é que a nova viatura entre em operação até novembro.

