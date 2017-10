Homens são mortos a tiros em Garibaldi

Duplo homicídio 22/10/2017 | 09h54 Atualizada em

Dois homens, que ainda não foram identificados pela polícia, foram mortos a tiros na noite de sábado em Garibaldi. O duplo homicídio ocorreu na Rua Vereador Lóris Fin, bairro Três Lagoas, pouco antes da meia-noite.

A Brigada Militar foi acionada por uma vizinha do local que ouviu os tiros. Uma das vítimas apresentava um tiro na cabeça e o outro homem foi ferido com um disparo de arma de fogo no tórax. Eles estavam caídos na via pública.