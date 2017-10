Homens são baleados na frente de casa noturna, em Caxias do Sul

Tentativa de homicídio 27/10/2017 | 07h55 Atualizada em

Três homens foram baleados na saída de uma casa noturna localizada na área central de Caxias do Sul, por volta das 6h da manhã desta sexta-feira. As vítimas, que possuem 20, 29 e 32 anos, foram socorridas até o Pronto Atendimento 24 Horas (Postão 24h), onde permanecem internadas em observação. De acordo com a ocorrência policial, os três foram atingidos nas pernas e não correm risco de morte.

Em depoimento à polícia, as vítimas afirmaram que participavam de uma festa no estabelecimento, localizado na Rua Andrade Neves, e que na saída foram surpreendidos. No entanto, eles alegam que não sabem quem teria efetuado os disparos. As circunstâncias do crime, bem como as possíveis motivações, serão investigadas pela Polícia Civil.