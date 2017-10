Homem em prisão domiciliar é flagrado com arma de uso restrito em Caxias do Sul

Polícia 14/10/2017 | 17h15 Atualizada em

Alexandre Hilario dos Santos, 37 anos, que cumpria pena em regime domiciliar, foi flagrado pela Brigada Militar de Caxias do Sul, na madruga deste sábado, com uma arma de uso restrito de profissionais que atuam na segurança pública. Conforme a ocorrência, por voltas das 4h, moradores da Rua Romulo Carbone, no bairro 1º de Maio, informaram a polícia que ouviram um disparo de arma de fogo nas proximidades. Ao se deslocarem até o local, os policiais abordaram Santos e localizaram uma pistola calibre .45 carregada com 10 munições intactas e uma deflagrada.

Leia mais:

Morre segundo jovem baleado em execução no bairro Belo Horizonte, em Caxias

Conhecer a rotina do interior fez a diferença no policiamento em Caxias do Sul

A utilização da arma é autorizada apenas para policiais militares, policiais civis e bombeiros. Em 2013, o Comando do Exército autorizou estes órgãos a comprarem e portarem, para uso pessoal, pistolas de calibre .45, que até então era de uso exclusivo de policiais federais.

Santos, que possui vários antecedentes criminais, foi encaminhado à delegacia, onde foi autuado em flagrante e conduzido até a Penitenciária Estadual de Caxias do Sul, no Apanhador.