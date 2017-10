Homem é preso com cocaína em conhecido ponto de tráfico de Nova Prata

Flagrante 25/10/2017 | 17h34 Atualizada em

Um homem foi preso com 67 buchas de cocaína em um conhecido ponto de tráfico de Nova Prata na tarde desta quarta-feira. Christian Santos Netto, 19 anos, é natural de Caxias do Sul e possui antecedentes relacionados a entorpecentes.

O flagrante foi efetuado pelo Pelotão de Operações Especiais (POE) da Brigada Militar (BM) durante patrulhamento pela Rua Conselheiro Humberto Simonato, bairro São João Bosco, por volta das 13h. O endereço já foi alvo de outras ações policiais. No dia 5 de outubro, dois adolescentes de 17 anos foram apreendidos com mais de 100 pedras de crack no local.

Após a lavratura do flagrante, Netto foi conduzido para o Presídio Estadual de Nova Prata.