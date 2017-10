Homem e mulher são esfaqueados em bar de Garibaldi

Violência 08/10/2017 | 09h50 Atualizada em

Um homem e uma mulher foram esfaqueados na madrugada deste domingo em Garibaldi. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros da cidade, que realizou o primeiro atendimento, as vítimas estavam num bar, localizado na Rua General Osório, quando foram atingidas com diversas facadas. Eles foram encaminhados para o Hospital São Pedro e, a princípio, não correm risco de morte. A situação mais grave seria da mulher, que tem 41 anos: ela foi ferida no abdômen e no tórax . O homem, de 47, foi atingido nas costas e na região das nádegas. Ambos permanecem em observação. As vítimas não tiveram a identidade confirmada.

Após o crime, uma guarnição da Brigada Militar (BM) fez buscas pela cidade e identificou um jovem de 18 anos portanto uma faca. Aos policiais, ele teria assumido a autoria do crime, porém não revelou a motivação. Ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA) de Bento Gonçalves e, posteriormente, ao Presídio Estadual da cidade.