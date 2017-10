Homem é flagrado dirigindo com uma latinha de cerveja em Canela

Patrulhamento 16/10/2017 | 14h35

A Brigada Militar de Canela flagrou um homem dirigindo com uma latinha de cerveja. A ocorrência foi na na madrugada desta segunda-feira, por volta das 02h40min, durante patrulhamento na Rua Adalberto Wortman, Bairro São Lucas. O condutor do veículo VW/Gol, placas de Gramado, estava consumindo uma lata de cerveja, além de ter outras dentro do veículo.

O acusado de 27 anos, com antecedentes por tráfico de drogas e roubo, apresentava visíveis sinais de embriaguez, e confirmou ter ingerido as bebidas alcoólicas. Ele foi conduzido ao hospital onde através de exame clínico foi comprovado seu estado etílico, sendo conduzido a delegacia onde foi registrada a ocorrência.