Homem é baleado  em tentativa de homicídio no Centro de Caxias do Sul

Disparos 16/10/2017 | 14h23 Atualizada em

Dois homens motorizados e encapuzados dispararam contra um outro homem, de 26 anos, na tarde desta segunda-feira, na rua Borges de Medeiros, no bairro 1º de Maio, localizado na área central de Caxias do Sul. O crime ocorreu por volta das 13h e a vítima foi baleada no braço esquerdo e na canela direita.

O homem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhado ao hospital Pompéia, mas não corre risco de vida.

De acordo com a Brigada Militar, a vítima possuía antecedentes por roubo a pedestre e porte de entorpecentes.

A polícia ainda não confirmou a motivação da tentativa de homicídio, mas suspeita de desavença envolvendo o trio.