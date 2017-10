Homem é assassinado em ponto de tráfico de Caxias do Sul

Homicídio 27/10/2017 | 07h32 Atualizada em

Caxias do Sul registrou mais um assassinato na madrugada desta sexta-feira no bairro Vila Leon. Adriano Adair Pergher, de 38 anos, foi morto com diversos tiros numa casa localizada na Rua Rosana Prezzi Batisti, pouco depois da meia-noite. O local seria um ponto de tráfico.

Conforme informações da ocorrência policial, dois homens armados e encapuzados entraram na moradia, que estava com a porta aberta, e dispararam contra Pergher. Um dos criminosos, inclusive, portava uma metralhadora, de acordo com relatos de testemunhas aos policiais. Atingido na cabeça e no tórax, ele morreu na hora.