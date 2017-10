Homem é assassinado a facadas no bairro Esplanada, em Caxias do Sul

Violência 04/10/2017 | 20h26 Atualizada em

Um homem foi morto a golpes de arma branca em Caxias do Sul no início da noite desta quarta-feira. A Brigada Militar (BM) foi acionada no bairro Esplanada, por volta das 19h50min. De acordo com testemunhas, a vítima foi agredida na Rua Solin Bassani e correu até a Rua Júlio Calegari, onde procurou ajuda em uma lancheria, mas não resistiu aos ferimentos e caiu na calçada. A ocorrência foi distante cerca de 850 metros da garagem da Visate.

O homem foi identificado como Eduardo Olguins Gonzales, 22 anos. Ele foi morto com golpes de faca nas costas e na cabeça. A princípio, ele não possui antecedentes criminais. A primeira suspeita é que o crime tenha motivação passional.

Este é o 87ª assassinato registrado em Caxias do Sul em 2017 e o primeiro no mês de outubro.