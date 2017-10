Homem de 30 anos é preso em Canela por tráfico de drogas

Polícia 03/10/2017 | 17h57 Atualizada em

Um homem de 30 anos foi preso pela Brigada Militar (BM) de Canela, em flagrante, por envolvimento com tráfico de drogas. A polícia realizava patrulhamento por volta das 11h50min desta terça-feira, na Rua Primeiro de Janeiro, no Bairro Santa Marta, quando identificou o homem em atividade suspeita na via pública.

Na abordagem policial, o suspeito foi revistado e com ele foram apreendidas oito pedras de crack e duas buchas de cocaína, ambas encontradas no bolso da calça. Além disso, a revista recolheu a quantia de R$ 139 em dinheiro.

O investigado foi conduzido para a delegacia, onde foi registrada a ocorrência e, posteriormente, deve ser encaminhado para o presídio de Canela. De acordo com a BM, o homem possuía antecedentes criminais por roubo, furto e posse de entorpecentes.