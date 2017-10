Guarda Municipal prende homem armado em pátio de escola infantil em Caxias

Prisão 10/10/2017 | 07h36 Atualizada em

Uma equipe da Guarda Municipal de Caxias prendeu na tarde desta segunda-feira um homem armado no pátio de uma escolinha infantil no bairro Serrano. Funcionárias da instituição perceberam o momento em que o suspeito pulou o muro e se trancaram dentro do estabelecimento junto com cerca de 60 alunos que estavam no local.

A Guarda então foi acionada e por volta das 18h uma equipe do órgão flagrou o homem no local que, ao perceber a presença de uma viatura e duas motos, pulou o muro e tentou fugir, mas foi impedido pelos guardas. Identificado como Vinícius de Oliveira, 20 anos, ele portava um revólver calibre .38 com sete cartuchos e usava tornozeleira eletrônica.

Oliveira foi conduzido à delegacia da Polícia Civil, onde foi lavrado o flagrante.