Estado e prefeitura afirmam estar alinhados por policiamento comunitário em Caxias do Sul

Conversas iniciadas 16/10/2017 | 15h33 Atualizada em

O impasse sobre o policiamento comunitário em Caxias do Sul parece estar perto do fim. Uma reunião na manhã desta segunda-feira entre secretário estadual Cezar Schirmer e o secretário municipal José Francisco Mallmann deu início a negociação do novo convênio, desta vez sem intermediação do Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro). Após polêmicas e até uma audiência pública sobre o programa, esta é a primeira vez que representantes do governo Daniel Guerra e do Estado sentam na mesma mesa para encontrar uma solução para o policiamento comunitário.

Leia mais

Exemplo no Rio Grande do Sul, policiamento comunitário cambaleia em Caxias do Sul

Conhecer a rotina do interior fez a diferença no policiamento em Caxias do Sul

Engajamento é desafio para o policiamento comunitário em Caxias do Sul

Até o momento, não foram divulgados detalhes no novo contrato ou prazo para conclusão do acordo. O secretário estadual de Segurança Pública, Schirmer, reforça a tendência é a assinatura um novo convênio, que substitua todos os expedientes anteriores que tratam do policiamento comunitário no município.

— Estamos alinhados naquilo que mais importa: a continuidade do projeto. Resta agora alinhar os próximos passos — destaca Schirmer.

Atualmente há três acordos firmados em momentos distintos. O primeiro deles, no entanto, encerrou em 16 de setembro. Os demais são válidos até 8 de dezembro de 2017 e 24 de dezembro de 2019, respectivamente.

"Queremos que o Estado dê prosseguimento, mas assumindo tudo", diz secretário

"O programa é da BM e do Estado e continuará existindo", garante comandante-geral

A prefeitura considerou o encontro positivo, mas não houve nenhuma manifestação oficial. O secretário municipal de Segurança Pública está em viagem de volta para Caxias do Sul. Sua chegada está prevista para as 17h.

A reunião também teve a participação do comandante-geral da Brigada Militar, coronel Andreis Silvio Dal’Lago. e o comandante do Comando Regional de Policismento Ostensivo da Serra (CRPO Serra), coronel Rogério Maciel da Silva.