Em greve, policiais atendem apenas casos de urgência em Caxias 

A paralisação de escrivães, inspetores e investigadores da Polícia Civil em protesto contra o parcelamento de salários deve ser mantida até próxima terça-feira, 17 de outubro. A reivindicação é que os pagamentos, que estão fracionados há mais de um ano, sejam normalizados nas próximas semanas. A classe também exige melhores condições de trabalho e a retirada de presos das delegacias no Estado, conforme informou o vice-presidente do Sindicato dos Escrivães, Inspetores e Investigadores de Polícia do Rio Grande do Sul (Ugeirm), Fábio Castro.

Em Caxias do Sul, o primeiro dia do movimento grevista já impactou na rotina das delegacias, que contam apenas com 30% do efetivo trabalhando para atender somente casos de urgência e de emergência.

— Ficou estabelecido que as delegacias e plantões vão atender flagrantes e ocorrências de maior gravidade e crimes contra a vida, como latrocínio, homicídio, violência doméstica e estupro. Enquanto houver paralisação, os demais serviços de cumprimento de mandado e operações de investigação não vão ser feitos no local — afirmou Castro.

Quem precisar registrar furtos, acidentes de trânsito, perda de documentos e outros crimes de menores graus deve buscar por auxílio online, acessando o site da Polícia Civil. Essa foi a orientação passada para a aposentada Helenita Masserolli, que se deslocou na tarde de segunda-feira até a Delegacia de Polícia Pronto-Atendimento (DPPA) para registrar uma queixa sobre cobrança indevida, mas acabou descobrindo na unidade que não haveria expediente para esse tipo de ocorrência. Um imigrante senegalês, que também esteve na DPPA, para buscar uma certidão de antecedentes criminais, recebeu as mesmas orientações.

A determinação impede ainda que haja circulação de viaturas durante o período da greve, assim como não serão realizados serviços de cartório, entrega de intimações, remessas de inquéritos policiais e trabalhos que envolvem a polícia judiciária. Apesar da manutenção da paralisação, o sindicato garante que a população não ficará desassistida.

O que fazer

No período da greve, os registros de crimes contra a vida e assaltos podem ser feitos nas delegacias do município.

Já ocorrências que envolvem perda, furto, ofensas, maus-tratos contra animais, ameaças, acidente de trânsito sem feridos, danos, desaparecimento ou localização de pessoas devem ser registradas diretamente no site delegaciaonline.rs.gov.br.

A ocorrência online tem a mesma validade que a realizada presencialmente.

Para esclarecimentos sobre ocorrências, basta entrar em contato pelo telefone (51) 3288-2440. Mais informações podem ser consultadas através do site: policiacivil.rs.gov.br/faleconosco