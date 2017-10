Dupla é presa com três espingardas no interior de Caxias do Sul

Polícia Civil 25/10/2017 | 16h45 Atualizada em

Dois homens foram presos com três espingardas no interior de Caxias do Sul na manhã desta quarta-feira. A ação é resultado da investigação da Polícia Civil sobre uma ocorrência de disparo de arma de fogo. O cumprimento do mandado de busca em São João da Mulada, no distrito de Criúva teve apoio do policiamento comunitário da Brigada Militar (BM). Os autuados, de 21 e 22 anos, não tiveram as identidades divulgadas.

De acordo com a investigação da 3ª Delegacia de Polícia (3ª DP), os investigados tiveram um desacerto comercial com um morador vizinho, de 58 anos, sobre a compra de um automóvel. Os disparos foram realizados contra a residência da vítima, em 10 de setembro, como forma de ameaça. Os tiros atingiram o telhado da casa e ninguém foi ferido.

Além das três espingardas, uma delas com a numeração raspada, os policiais encontraram uma touca ninja, rádio comunicador e diversas munições na casa dos investigados.

— Há muitas informações de que os dois estão envolvidos em furtos e até roubos no interior. Esta touca ninja encontrada aumenta o indicativo de que eles estavam nesta prática criminosa — aponta o delegado Guilherme Gerhardt, titular da 3ª DP.

A investigação prosseguirá sobre o possível envolvimento dos dois detidos com roubos e furtos. Por enquanto, a dupla só foi autuada em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Um deles pagou a fiança e poderá responder em liberdade.