Dupla é indiciada por assalto no interior de Caxias do Sul

A Polícia Civil esclareceu e indiciou os dois homens responsáveis pelo assalto a uma loja de materiais de construção no interior de Caxias do Sul no início do ano. Roger Silva de Oliveira, 20 anos, e Andriel Alves do Santos, 21, foram reconhecidos pelas vítimas e já estão recolhidos no sistema carcerário devido a outros atos criminosos. A 3ª Delegacia de Polícia (3ª DP), no entanto, representou por nova prisão preventiva dos indiciados.

O assalto ocorreu no dia 17 de janeiro de 2017 em Santa Lúcia do Piaí. A investigação localizou imagens que registraram a ação criminosa e identificou os criminosos envolvidos. A dupla foi indiciado por roubo duplamente majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

— A ação é uma efetiva resposta do combate aos crimes de maior gravidade, em especial o roubo, demonstrando a preocupação da Polícia Civil com a segurança das comunidades mais afastadas do centro urbano de Caxias do Sul — afirma o delegado Guilherme Gerhardt.

De acordo com o chefe da 3ª DP, Oliveira e Santos estavam atuando juntos em outros crimes. O delegado Gerhardt reforça o comprometimento da Polícia Civil no combate a roubos e que novas prisões deverão ser efetuadas em um futuro próximo.