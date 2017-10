Dono de bar é morto a tiros na Zona Norte de Caxias do Sul

Investigação 25/10/2017 | 07h04 Atualizada em

Alceu José Vieira, de 44 anos, foi morto a tiros, na noite de terça-feira, dentro do bar dele, em Caxias do Sul. De acordo com a Polícia Civil, ele estava trabalhando quando um grupo de criminosos chegaram no estabelecimento para vender drogas. Minutos depois, atiraram diversas vezes dentro do bar, localizado na Rua São Sebastião, bairro Centenário. Alceu foi alvejado com cerca de dez tiros e morreu na hora. O genro dele, Jeferson Lenz Sates, 32, que trabalha como chapeiro no local, ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital Pompéia. Até o começo da manhã desta quarta-feira, não se tinha informações da gravidade dos ferimentos.

Clientes que estavam no bar no momento do crime, por volta das 22h, saíram correndo assim que os criminosos invadiram o local. Portanto, a polícia ainda busca por testemunhas que possam ajudar na identificação dos assassinos. O carro utilizado na fuga do grupo, um Sandero, foi encontrado queimado na Rua Arquimedes Manenti. A polícia encontrou 1 kg de maconha e uma balança de precisão dentro do bar e acredita que o crime seja motivado por uma disputa de ponto de tráfico. Porém, nenhuma hipótese é descartada.

