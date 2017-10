Dois são condenados por latrocínio de servidora pública em Caxias do Sul

Justiça 09/10/2017 | 13h46 Atualizada em

Eliane foi assassinada durante roubo de carro no bairro Bela Vista em fevereiro Foto: Juliana Bevilaqua / Agência RBS

Dois homens foram condenados pelo assassinato da servidora municipal Eliane Stedile Busellato, 48 anos. Ela foi morta em um assalto no mês de fevereiro no bairro Bela Vista, em Caxias do Sul. Gilson Vigolo da Costa foi condenado a 36 anos e nove meses de reclusão e Sérgio Euzébio dos Santos, a 34 anos e seis meses de reclusão. Ambos vão cumprir a pena inicialmente em regime fechado.

A decisão , de 4 de outubro, é da 3ª Vara Criminal. Ainda cabe recurso.

Eliane morreu após ser baleada em assalto na Rua Bortolo Zani. O crime aconteceu por volta das 18h30min de 18 de fevereiro, um domingo. A servidora deixava de carro a casa da mãe, quando foi abordada por ocupantes de uma S10, roubada minutos antes. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que Eliane foi abordada. Dois homens saíram da caminhonete e o terceiro permaneceu na S10.

Os dois condenados já estavam presos. Uma terceira pessoa, que foi apontada na investigação da Polícia Civil, está com prisão preventiva decretada e segue foragida.