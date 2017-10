Desavença em pensão termina em morte em Vacaria

Homicídio 01/10/2017 | 18h50 Atualizada em

Por motivo banal que sequer soube esclarecer, Valdir Luiz Milani, 68 anos, confessou ter matado com uma facada seu colega de pensão Valtuir Teixeira, 44, na tarde deste domingo em Vacaria. os dois trabalhavam como diaristas em áreas rurais da região e dividiam a casa com uma terceira pessoa que não teve envolvimento no crime.

Conforme o autor relatou à Polícia Civil, Teixeira teria chegado à pensão na Rua Paulo Atanásio da Silva Abreu, no Bairro Jardim Toscano, e lhe desferido tapas no rosto. Milani então se dirigiu até o guarda-roupa onde escondia uma faca, pegou o objeto e avançou contra Teixeira a quem acertou com um golpe fatal no peito. A vítima foi socorrida pelo Samu, mas não resistiu ao ferimento e morreu a caminho do hospital.

O autor não soube informar o motivo que teria levado Teixeira a lhe agredir. Valdir Luiz Milani foi preso em flagrante, admitiu o crime na delegacia de polícia e foi encaminhado ao Presídio Estadual de Vacaria.