Criminosos roubam arma de guarda municipal de Caxias e fogem com carro furtado

Polícia 05/10/2017 | 18h50 Atualizada em

Quem passou em frente da Upa Zona Norte, em Caxias, na tarde desta quinta-feira, presenciou duas trocas de tiros entre bandidos e servidores da Guarda Municipal. Segundo relatos de testemunhas da ação, que ocorreu por volta das 16h, dois criminosos, em um Astra prata, passaram pela Rua João Gregório Paniz (em frente da UPA) e, em alta velocidade, colidiram com um Gol que trafegava na rotatória na entrada do bairro Santa Fé. Um servidor da Guarda, que estaria próximo da Codeca, ouviu a colisão e foi auxiliar na ocorrência. No momento em que chegou próximo do carro dos bandidos, foi rendido e jogado no chão. Os bandidos roubaram a arma dele (calibre 38) e um rádio da corporação.

Leia mais:

Caminhão invade condomínio e deixa duas pessoas feridas em Caxias do Sul

Criança morre em acidente com caminhão na ERS-431 em Bento Gonçalves

No momento, uma viatura da Guarda Municipal, que se deslocava no sentido Centro-Zona Norte, foi até o local e a troca de tiros começou. A viatura da Guarda teria recebido pelo menos 10 tiros, mas ninguém ficou ferido.

Na fuga, os criminosos renderam um homem que chegava para atendimento na UPA. A dupla roubou o um Fox vermelho da vítima e seguiu pela Rota do Sol no sentido Santa Fé-Monte Bérico. Segundo informação de policiais, o Fox foi abandonado perto da entrada de Monte Bérico.

No Astra que estava com os bandidos no início da ação foram encontrados três miguelitos, óleo diesel e munições de pistola 9 mm. O Astra tinha placas clonadas. Os bandidos não foram localizados.