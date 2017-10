Criminosos matam homem com 15 tiros em Gramado

Serra 24/10/2017 | 08h34 Atualizada em

Um homem de 53 anos morreu em via pública e na frente de casa na rua Henrique Bertoluci, no bairro Piratini, em Gramado, na noite de segunda-feira. A vítima foi identificada como Dilson João Machado. A sobrinha e a mãe estavam na residência no momento do crime.

Leia mais

Tentativa de furto termina em morte de assaltante no interior de Caxias

Ataque no bairro Santa Fé, em Caxias, teria mãe de presidiário como alvo

Segundo informações da Brigada Militar, os criminosos dispararam 15 vezes contra a vítima, que morreu no local. Machado possuía antecedentes por tráfico de drogas.