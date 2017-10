Corpos de irmãos executados dentro de casa são enterrados em Caxias do Sul

Assassinato 15/10/2017 | 10h10 Atualizada em

Foram enterrados na manhã deste domingo os corpos dos irmãos Marlon Kowaleski Santos, 16 anos, e Maurilio Kowaleski Santos, 18, no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul. Os jovens foram executados no interior de uma residência localizada na Rua dos Agricultores, no bairro Belo Horizonte, por volta das 20h30min da última sexta-feira.



Testemunhas relataram à polícia que cinco homens teriam descido de um veículo e invadido a casa para cometer o duplo homicídio. O local onde a ação ocorreu era, segundo a polícia, um ponto de tráfico da região.

O adolescente foi atingido com cinco disparos e encaminhado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Norte, mas não resistiu e teve o óbito confirmado após a internação. O irmão dele, Maurilio, também recebeu socorro e foi encaminhado ao Hospital Pompéia, onde passou por procedimento cirúrgico. No entanto, ele não suportou os ferimentos causados pelas oito perfurações no corpo.

O velório dos irmãos ocorreu na madrugada de sábado, na Capela Mortuária Santa Rita de Cassia, no bairro Santa Fé.

Segundo a polícia, Marlon possuía dois registros como jovem infrator por dirigir sem habilitação e receptação de veículo. Maurilio não tinha antecedentes, embora tenha sido testemunha na mesma ocorrência de receptação.

Caxias soma 89 assassinatos no ano com as duas mortes.